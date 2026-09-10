Il club granata ha già venduto 900 dei 1000 biglietti a disposizione poiché i residenti fuori Roma potevano acquistare i tagliandi senza divieto

Redazione
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L'entusiasmo dei tifosi per il ritorno della Roma in Champions League non manca. Oggi il settore ospiti sarà completamente sold out e saranno circa 2300 i romanisti presenti a Istanbul che già dalla giornata di ieri hanno iniziato ad invadere la città. Allerta massima per i possibili contatti tra le tifoserie e la polizia ha suggerito di non indossare sciarpe o maglie della Roma. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Nulla da fare, invece, per la trasferta di Torino. I tempi per il ricorso non ci sono e il club granata ha già venduto 900 dei 1000 biglietti a disposizione poiché i residenti fuori la provincia di Roma potevano acquistare i tagliandi senza alcun tipo di divieto.

Tifosi Roma Hellas Verona FC v AS Roma - Serie A

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