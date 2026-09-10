Manca sempre meno al fischio d'inizio di Fenerbahce-Roma, sfida in programma oggi alle 18:45 e valida per la prima giornata della League Phase di Champions League. Cresce l'attesa in casa giallorossa, al ritorno nella massima competizione europea per club dopo oltre 7 anni. Ma Gian Piero Gasperini pensa al campo e all'11 da schierare dal 1'. Sulla fascia destra l'esperienza di Molina, salvo sorprese, avrà la meglio sulla voglia di incidere del 2007 Lulli, dopo le tre titolarità del 19enne in Serie A. In avanti, invece, il ballottaggio è serrato tra Soulé e Mora: l'argentino è reduce dal gol-vittoria contro l'Atalanta di sabato, il portoghese sarebbe più adatto nel ruolo di trequartista puro. E in settimana Gasp lì ha provato anche Pisilli, chissà. Per il resto solo conferme, a partire da Dybala.

Fenerbahce-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani

(3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Konè, Wesley; Soulé; Dybala, Malen.

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Konè, Wesley; Soulé, Dybala; Malen

IL MESSAGGERO (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Konè, Wesley; Soulé; Dybala, Malen.

IL CORRIERE DELLA SERA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Konè, Wesley; Soulé; Dybala, Malen.

LA REPUBBLICA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Konè, Wesley; Mora; Dybala, Malen.

TUTTOSPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Konè, Wesley; Soulé, Dybala; Malen

IL TEMPO (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Konè, Wesley; Mora; Dybala, Malen.

LEGGO (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Konè, Wesley; Mora; Dybala, Malen.