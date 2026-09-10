Sono passati 2745 giorni da quel 6 marzo 2019 che, fino alle 18:45, sarà l'ultima volta in cui la Roma ha messo piede in Champions League. La squadra allora allenata da Di Francesco perse 3-1 ai tempi supplementari contro il Porto al Do Dragao il ritorno degli ottavi di finale, dopo aver vinto 2-1 all'Olimpico la gara d'andata. Da quell'eliminazione di Oporto alla sfida di questa sera a Istanbul contro il Fenerbahce sono passati sette anni e mezzo in cui è cambiato tutto. A partire dalla proprietà americana, con i Friedkin subentrati a Pallotta, alla miriade di dirigenti passata per Trigoria e ai sei allenatori susseguitisi in panchina.

Dal Portogallo alla Turchia, sette anni dopo: solo due i superstiti

In queste sette anni e mezzo, come detto,. Sono solamente due, infatti, igiallorossa. E uno dei due questa sera non sarà a Istanbul. Stiamo parlando di, arrivato nella Capitale pochi mesi prima del ko di Oporto dall'Atalanta, e, oggi out per infortunio. Il numero 4 subentrò nel corso del match contro la squadra di Fonseca, mentre il numero 7 rimase in panchina nell'amara sconfitta lusitana. OggiLeague della Roma, mentrein attesa (magari già lunedì contro il Torino) del ritorno in campo.