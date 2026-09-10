Luca Percassi e Tony D'Amico, c'eravamo tanto amati. Ora, però, il gelo. Tra battute al veleno e l'aggressione verbale dell'AD dell'Atalanta al ds della Roma nel post-gara dell'Olimpico di sabato scorso. Una questione, quest'ultima, sotto indagine e che avrà sicuramente qualche conseguenza a livello di giustizia sportiva. Intanto però, al termine del successo dei neroazzurri contro la Fiorentina in Supercoppa Primavera, Percassi si è tolto qualche altro sassolino dalla scarpa ai microfoni di Sportitalia. "Quest'anno è stato di rivoluzione dal punto di vista dirigenziale, con l'arrivo di Giuntoli e per pura coincidenza di Sbravati. Sono figure di eccellenza nel panorama italiano. La cosa che a noi come famiglia ha gratificato di più è stata la loro disponibilità totale al mondo Atalanta. Li ringrazio perché oggi stanno conducendo in maniera egregia il loro lavoro, apprezzando il mondo Atalanta e ricreando un ambiente sano dal punto di vista dirigenziale che avevamo perso negli ultimi anni". Il riferimento a D'Amico appare evidente, la rottura di inizio estate e il trasferimento nella Capitale non sembra proprio essere andato giù al mondo bergamasco.