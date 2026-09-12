Partiranno gli scongiuri. Ma i numeri sono numeri e il più convinto delle possibilità di Dybala, è proprio Gasperini, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. L'argentino difficilmente così tanto protagonista con la Roma senza prendersi mai una pausa. Almeno fino ad ora. Quattro partite stagionali tutte dal primo minuto, di cui due, le ultime, giocate per novanta minuti. Alzi la mano chi si aspettava un inizio così per l'argentino, che solo pochi mesi fa firmava un nuovo contratto annuale con i giallorossi, di fatto, a gettone. Se si sommano le ultime giornate dello scorso campionato le gare da titolare consecutive diventano sette, condite otto assist, la metà in questo avvio di stagione. Insomma, scaramanzie a parte, Dybala sembra un altro. Inevitabile che nei finali di partita le energie vengano meno e che in Turchia ha terminato la gara con i crampi, ma le prestazioni della Joya, adesso, sono "ricche". Piena fiducia nei mezzi fisici, cercato dai compagni e sempre nel vivo dell'azione. Gli manca solo il gol, dettaglio non trascurabile dal momento in cui il tecnico lo schiera come seconda punta vicino a Malen. Probabilmente è lo step successivo rispetto alla tenuta fisica che l'argentino deve fare. Ritrovare la fiducia nel calciare, azione che nella scorsa stagione l'ha portato a farsi male due volte. Prima su punizione a settembre 2025 contro il Torino, poi su rigore a San Siro un mese e mezzo dopo. In effetti in queste prime apparizioni quando prova a tirare verso la porta, sembra mancare potenza, e anche in Champions col Fenerbahce anziché calciare una punizione da ottima posizione, ha scelto lo schema per mandare Malen alla conclusione. Ora la sfida di Gasp è proprio questa: restituirgli la fiducia nel calciare come sa. L'ultimo gol risale a gennaio scorso proprio a Torino contro i granata, campo sul quale la Roma giocherà lunedì in posticipo. Ma questa volta Paulo dovrebbe iniziare in panchina.