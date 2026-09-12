"I hope". E con Jayden sperano tutti i tifosi giallorossi. Il grande assente della sfida di giovedì a Istanbul è stato proprio lui, Jayden Oosterwolde, il gigante olandese che la Roma aveva prelevato dal Fenerbahce il 25 agosto per rinforzare il reparto arretrato, tranne poi decidere di rispedirlo indietro a causa di alcune problematiche emerse nel corso delle visite mediche. Che di per sé non erano andate poi male, ma che avevano accertato un problema tendineo (e non solo una lesione al bicipite femorale, come invece sostenuto in precedenza dal club turco) che - appunto - ha poi successivamente richiesto un intervento chirurgico (effettuato la scorsa settimana), come previsto durante le visite stesse dallo staff medico giallorosso, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Giovedì pomeriggio Oosterwolde era dunque in tribuna al Chobani Stadium per il ritorno di Roma e Fenerbahce in Champions League, una competizione da cui i due club mancavano rispettivamente da 7 e 18 anni. Una sfida particolare, molto sentita, a cui il difensore ha assistito dalla tribuna d'onore. Ancora virtualmente con la maglia del Fenerbahce addosso, quando invece avrebbe potuto giocarla a casacche opposte, con quella della Roma.

Oosterwolde ha salutato tante persone, anche quelle che aveva conosciuto nella Capitale in quei pochi giorni prima del suo ritorno a Istanbul. E a chi gli ha chiesto se fossero vere le voci di un suo possibile secondo sbarco nella Capitale, stavolta nel mese di gennaio, Jayden ha risposto molto candidamente. "I hope to come back in Rome in any months". Una speranza alimentata però anche da delle certezze. Il futuro Insomma, anche Oosterwolde sa bene che la Roma non lo ha mollato del tutto, anzi. A Trigoria vogliono solo vedere e capire come andrà a finire il periodo di recupero successivo all'operazione. Ma se tutto andrà per il verso giusto, come del resto si augurano un po' tutti, è molto probabile che il ds Tony D'Amico riapra la trattativa con il Fenerbahce per portare il difensore in giallorosso. Del resto Oosterwolde piace tanto anche a Gian Piero Gasperini, che lo considera buono anche per giocare in fascia, a sinistra, e non solo come difensore centrale.