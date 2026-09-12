Salah-Eddine è finito fuori dai margini del progetto di Gasperini e nel corso dell'estate ha rifiutato ben 4 proposte di trasferimento. Ora, come riporta Sky Sport, ci sarebbe una trattativa in fase avanzata tra la Roma e il Panathinaikos per la cessione del classe 2002 ancora in cerca di una sistemazione. Operazione in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Il calciatore sta valutando in queste ore la possibilità di trasferirsi in Grecia dato che virtualmente la sua avventura in maglia giallorossa si è già chiusa.