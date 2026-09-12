Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino - 104.5): "Ho visto una buona Roma, non sfavillante ma buona. Io continuo ad avere molti dubbi su questa rosa ampliata, forse non è qualitativamente come sento dire in giro. Nel primo tempo hanno giocato quelli dell'anno scorso. Nel secondo tempo, quando hai bisogno di cambiare, entra un calciatore buono ma che ha altre caratteristiche. Credo che il miglior cambio sia Castro. Su Mora... ieri ho visto Mastantuono e mi aspetto che questo ragazzo sia decisivo. La Roma ha bisogno di essere competitiva in tutti i suoi componenti, se cosi non è puoi trovarti con la coperta corta. Per Greenwood andava fatto uno sforzo ulteriore, è uno che sposta gli equilibri. Il problema era l'ingaggio, ma in una stagione come questa avevi bisogno di certezze come lui che in partite come queste spariglia tutto. Non conoscevo Balerdi ma mi sembra affidabile e non avrei speso i soldi per Koulierakis, è un profilo che la Roma ha già in rosa. Avrei preso un centrocampista al suo posto".

Nando Orsi (Radio Radio mattino - 104.5): "La rosa è stata allargata per poter fare turnover, con tre competizioni qualcosa devi cambiare come fanno tutte le squadre. Anche il Bayern non cambia 7-8 giocatori ma solo alcuni. Gasp è abituato a questo. C'è la presunzione di pensare che una squadra che vince tre partite di fila debba vincerle tutte. La Roma a Istanbul ha portato a casa un punto d'oro, deve cercare di arrivare ai playoff e giocarsela. Non ci si può aspettare di vincerle tutte".