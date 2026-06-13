Pulisic è un'idea. O forse qualcosa in più. Mentre il club va alla ricerca di plusvalenze per chiudere il settlement agreement entro i termini pattuiti 4 anni fa, il mercato si muove e la Champions resta un fattore determinante per alcune trattative. Proprio per questo l'attaccante rossonero, attraverso i suoi agenti, ha bussato alla porta della Roma. I giallorossi sono alla ricerca di rinforzi alle spalle di Malen e il profilo dell'americano convince anche Gasperini. C'è da pazientare per avviare una trattativa concreta. Lo statunitense porterebbe con sé i vantaggi del decreto crescita essendo arrivato in Italia nel 2023. L'obiettivo numero uno resta Greenwood, per cui i giallorossi stanno continuando a lavorare per blindare l'accordo col ragazzo e provare l'offensiva col Marsiglia. I due calciatori, in ogni caso, non sono in contrasto e l'arrivo dell'uno potrebbe non escludere l'altro. Il tecnico, che di profili ne ha vagliati a decine in queste settimane, ha chiesto due rinforzi di livello sulla trequarti. Lo scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Concentrazione massima sulle cessioni allora, con almeno una partenza importante che andrà concretizzata. Il nome più gettonato, al momento, è quello di Soulé, che la Roma valuta attorno ai 35-40 milioni. Tra i papabili resta anche Koné. Lavori in corso anche su altre cessioni di minore incasso come Ziolkowski, che piace in Inghilterra, e Dovbyk che potrebbe tornare in Spagna (c'è anche il Betis) anche se tra ingaggio e valore residuo a bilancio sarà difficile chiudere accordi. Celik resta una questione ancora da trattare nel dettaglio mentre Pellegrini aspetta una chiamata per discutere sulla base di una prima offerta dei mesi scorsi poco sopra i due milioni. A un passo, invece, la firma di Dybala: la proposta ritoccata dopo la controfferta della Joya della scorsa settimana sembra quella giusta.