Andare avanti insieme. La volontà reciproca di Paulo Dybala e della Roma è di prolungare un rapporto iniziato ormai quattro anni fa. Ma ora, dopo settimane di colloqui a distanza (e a singhiozzo) che hanno avvicinato le parti dal punto economico, serve lo scatto finale per arrivare alla firma. L'argentino, nonostante le sirene del mercato, ha sempre avuto come priorità una permanenza nella Capitale. Pensiero condiviso da Gasperini, che ha richiesto a gran voce la sua conferma. L'insediamento del nuovo ds D'Amico può dare un'accelerata alla questione contratto. Lo scrive Filippo Biafora su Il Tempo. Si avvicina pure la data del raduno a Trigoria. Gasp ha convocato tutti il 13 luglio per i consueti test medici e fisici, con la squadra che svolgerà tre amichevoli nel proprio centro sportivo. In questi giorni saranno definiti gli avversari (con la possibilità di sfidare la Primavera). Il 26 luglio è invece fissato lo scontro con il Cannes, altra società dei Friedkin: probabile che la Roma voli in Costa Azzurra. Il 31 luglio è in programma la partenza per il ritiro in Galles. Anche qui tre amichevoli: la prima probabilmente con il Cardiff, poi verrà affrontata una squadra di League Two (la quarta serie calcistica inglese) e il faccia a faccia con il Brighton dell'8 agosto. L'ultima partita in trasferta con il Borussia Dortmund a Ferragosto.