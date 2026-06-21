Remo Freuler e il Bologna, due strade (salvo sorprese) destinate a dividersi definitivamente tra meno di 10 giorni. Il 30 giugno, infatti, scadrà il contratto del centrocampista elvetico con il club rossoblù. Tutto tace attorno al futuro del classe 1994, attualmente impegnato ai Mondiali con la Svizzera. Il 32enne ex Atalanta non ha ancora risposto alle numerose proposte di rinnovo da parte del Bologna e, nonostante l'arrivo di Tedesco sulla panchina felsinea facesse pensare a una sua permanenza, l'addio sembra sempre più vicino. E alla finestra c'è la Roma, dove Remo ritroverebbe quel Gasperini con cui ha un bellissimo rapporto fin dai tempi della Dea. La carta d'identità non spaventa perché, come riportato oggi dal Corriere dello Sport, il tecnico giallorosso ha chiesto un centrocampista in più. Un rinforzo, a parametro zero, che sembra destinato a raggiungere la Capitale. Conoscenza del campionato italiano e dei palcoscenici internazionali, esperienza e adattabilità al gioco di Gasp sono sicuramente elementi che ne favorirebbero l'approdo a Roma.