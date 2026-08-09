Una "partita pessima" per chiudere il ritiro Oltremanica. La Roma perde 3-0 contro il Brighton con una prestazione che certamente non rende felice Gasperini. Una difesa svagata e sempre in ritardo, talmente tanto da farlo imbestialire con la volontà di cambiarli tutti nella ripresa. Nella sua analisi Gasp vede un gruppo che non ha ancora ritrovato lo spirito e la ferocia visti lo scorso anno per arrivare al terzo posto: "È come se questa squadra faticasse a riattaccare la spina". Lo scrive Filippo Biafora su Il Tempo. Il tema caldo, come sempre, è il mercato. "Pensavo di essere un po' più avanti". Molto giovani e molto importanti: è questo l'identikit svelato dal tecnico sui futuri acquisti che il ds D'Amico sta cercando. Un input già chiaro vedendo le operazioni portate a termine nelle scorse settimane e anche quelle sfumate.