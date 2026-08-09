L'affare tra Roma e Torino per portare Alessio Cacciamani nella Capitale resta possibile. Nei giorni scorsi le parole del Presidente granata, Urbano Cairo, sembravano aver allontanato la cessione dell'esterno sinistro. Il classe 2007, reduce da una stagione in prestito in B alla Juve Stabia, è un pupillo di Abate (suo ex allenatore anche in Campania) che ne vorrebbe ovviamente la permanenza. Le parole di Gianluca Petrachi, attuale responsabile dell'area tecnica del Torino ed ex ds della Roma, hanno rimesso però tutto in discussione. "E' un ragazzo del vivaio, molto interessante. Ha da confermarsi in Serie A, ma ha tutto per crescere e per crescere anche tanto. Sicuramente è attenzionato. Vorremmo continuare con ragazzi come lui, ma bisogna fare anche i conti con un mercato che a volte presenta prezzi assurdi, folli, che uno non può tenere in considerazione. Nella nostra volontà c'è quella di trattenerlo", ha affermato Petrachi ai microfoni di Sportitalia in occasione del quarto Memorial Sandro Criscitiello disputato ieri sera ad Avellino. La Roma dunque presto potrebbe sferrare un nuovo attacco, questa volta più allettante per il club granata, in modo da accaparrarsi il vice-Wesley.