Tre giorni fa alla fine della riunione tra Gasperini e la prоprietà il tecnico aveva già capito che il famoso esterno sinistro non sarebbe arrivato a stretto giro. Il lavoro di D'Amico prosegue e le parole dell'allenatore hanno confermato il piano. I nomi in cima alla lista sono i soliti: Nusa e Fofana, in ordine di preferenza. Per il primo il Lipsia continua a chiedere 60 milioni, il belga che ha una valutazione più bassa (intorno ai 45) ma convince di meno per le condizioni fisiche. C'è poi l'intreccio di mercato tra gli agenti di Fofana e Diomande che, dopo la cessione di quest'ultimo al Real Madrid, hanno proposto al Lipsia proprio il giocatore del Lione. Endrick, invece, vorrebbe giocarsi le proprie carte al Real Madrid con Mourinho ma lo spazio a disposizione rischia di essere poco. D'Amico sta provando con insistenza ad inserirsi per battere la concorrenza dei club inglesi. Offerto Rodrigo Mora del Porto, ma il classe 2007 è a un passo dal Galatasaray. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. L'Inter ha fatto un sondaggio esplorativo per Cacciamani, mentre la Roma ha già fatto sapere di essere disposta a mettere sul piatto 10 milioni più bonus: il Torino ne chiede poco meno di 20 ed ha necessità di vendere.