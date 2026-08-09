"Ε' vero, fatichiamo a riattivare la spina". L'ammissione di Gian Piero Gasperini arriva dopo un'altra sconfitta, questa volta per 3-0 con il Brighton, a corredo del ritiro anglosassone. La Roma, come a Cardiff, ieri è sembrata brutta, lenta e svogliata. Gasp proverà a sistemare le cose da martedì, quando farà ritorno a Trigoria e potrà iniziare a contare anche su Molina e Pellegrini. "Ma per Lorenzo ci vorrà almeno un mese". Ieri la Roma ha giocato una partita po-co concentrata, poco sul pezzo. Quel che preoccupa, in questo momento, sono però i tanti gol che prendono i giallorossi. Togliendo di mezzo le tre amichevoli di Trigoria (con la Primavera e il Trastevere), nelle ultime quattro uscite i giallorossi hanno subito ben 11 reti, alla media di 2,75 a partita. Lo scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. A fine partita il tecnico della Roma ha parlato di tante cose, ad iniziare proprio dalla gara: "Pessima: una brutta prestazione". Quindi il mercato: "Numericamente c'è bisogno ancora di qualcosa. D'Amico sta trattando gioca-tori molto giovani, ma importanti. Cessioni? Abbiamo un amministratore delegato e queste domande vanno fatte a lui".