Ieri è arrivata l'ufficialità del rinnovo di Pellegrini, ma il calciomercato della Roma non si ferma. Il ds D'Amico, infatti, sta studiando soluzioni per l'esterno alto a sinistra. Malick Fofana del Lione resta un nome, anche se il Lipsia ci si è gettato su e una "guerra" tra procuratori punta a portarlo in Germania per una questione di commissioni da compensare dopo l'operazione Diomande. Lo scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. In Francia occhi fissi su Ibrahim Mbaye del Psg, che può partire in prestito. II ds giallorosso continua a seguire anche gli sviluppi per Endrick del Real Madrid, che piace al Fenerbahce e in Premier. Dove gioca Jamie Gittens del Chelsea, altro nome in lizza.