È partita l’operazione Como. Dopo i tre giorni di riposo concessi da Gasperini, i giallorossi si sono ritrovati a Trigoria per proiettarsi verso il big match di domenica. L'allenatore piemontese ha potuto riabbracciare buona parte dei nazionali. Dagli azzurri Mancini, Ghilardi, Pisilli e Lulli a N’Dicka, Koulierakis e il giovane De Marzi, che hanno svolto lavoro di scarico, mentre oggi si rivedrà Koné. Successivamente, sarà il turno di Rodrigo Mora. Nella notte, poi, Balerdi, Soulé e Castro hanno partecipato alla celebrazione di Messi nel giorno del suo addio alla nazionale argentina. Il rientro nella Capitale dei tre calciatori dell’Albiceleste - scrive Gabriele Turchetti su 'Il Tempo' - è previsto per la giornata di domani, ma sul campo Gasperini li rivedrà probabilmente venerdì.