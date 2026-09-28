Gasperini vuole mettere le ali. Chi ha seguito la sua Atalanta lo sa: gli esterni recitano un ruolo fondamentale nel suo calcio. Dal mercato è arrivato Molina che dopo le prime gare da subentrato ma ora è sempre più integrato nei meccanismi del tecnico piemontese e già prima della pausa ha conquistato la titolarità, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. L'allenatore di Grugliasco, sia a Torino che contro l'Inter, ha scelto lui come esterno di sinistra del suo 3-4-2-1, sfruttando la qualità del piede forte rientrando dentro il campo. Fattore che lo scorso anno ha permesso a Wesley di segnare cinque gol e che ora favorirà le doti di Molina che ha già trovato un assist e sfiorato almeno due gol. Non solo acquisti dal mercato, però, Gasp ha saputo trovare anche internamente una risorsa sorprendentemente importante per le sorti dei giallorossi. Il diciannovenne Emanuele Lulli è stato tra i più utilizzati di questo inizio di stagione come esterno a destra. La sua facilità di corsa e la sfrontatezza offensiva ne fanno un interprete ideale delle idee del tecnico. Il club è già al lavoro per rinnovargli il contratto che scadrà a giugno, con un incontro a breve programmato con il suo agente, mentre lui continua a crescere e a stupire.