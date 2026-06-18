Roma e il settlement agreement: perché è meglio non rimandare

La chiusura del bilancio al 30 giugno 2026 si avvicina sempre di più, con la dirigenza della Roma pienamente impegnata per raggiungere l’obiettivo di rientrare all’interno dei parametri del Settlement Agreement dell'Uefa. Che intanto ha completato la verifica dei conti dello scorso anno, comminando una multa complessiva da 6 milioni di euro al club giallorosso. La società dei Friedkin - spiega Filippo Biafora su 'Il Tempo' - ha ricevuto una sanzione da 2 milioni per il bilancio 2024/25, chiuso il 30 giugno del 2025. Il risultato dell'esercizio è stato un rosso di 54 milioni, anche se in realtà per i suoi conti l’Uefa sfalcia le tasse (5 milioni) e una quota di 20-25 milioni di mese virtuose (come quelle per il settore giovanile o per la squadra femminile).

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L'altra quota di sanzione, quella da 4 milioni, riguarda invece l'aggiornamento al regolamento per il Fair Play Finanziario decretato nel 2022. L’Uefa inserì infatti una norma chiamata 'Squad cost rule', ovvero il rapporto tra i ricavi e i costi legati alla squadra (inizialmente si partiva da una quota del 90%, ora si è arrivati al 70%). Tale verifica riguarda però l’anno solare 2025, quindi quello a cavallo delle gestioni Ranieri e Gasperini. Come previsto dal dipartimento finanziario giallorosso è quindi arrivata una multa per i costi troppo alti rispetto ai ricavi. Le cifre delle sanzioni potrebbero apparire non elevatissime, ma le varie multe nel corso degli anni sono arrivate per non aver rispettato obiettivi intermedi, mentre ora c'è da adempiere al traguardo finale. Ed è per questo che a Trigoria continuano a cercare offerte per i propri giocatori, cercando di salvaguardare i propri gioielli. Con un occhio anche alle entrate, dove Greenwood resta sempre l’obiettivo numero uno.