Manca solo il gol. E una delle migliori versioni giallorosse quella di Paulo Dybala in questo inizio di stagione, anche se l'argentino insegue ancora la ciliegina sulla tort. L'ultima gioia in campo risale al 18 gennaio, giorno nel quale sul campo del Torino nacque la coppia con Malen. l'argentino attende,

e all'Olimpico il digiuno è addirittura più lungo: 23 ottobre 2025 l'ultima marcatura in Europa League su rigore contro il Viktoria Plzen. Addirittura risalente a quasi due anni fa l'ultima rete in campionato nel 5-0 al Parma. In panchina c'era Ranieri: una vitata. Sempre titolare in tutte e sei le gare di inizio stagione, quasi tutte giocate per intero e con una partecipazione attiva e centrale all'interno dei novanta minuti. Va ritrovata la confidenza con la porta, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo, perché per il resto i quattro assist delle prime uscite raccontano un calciatore determinante che con Malen forma una coppia di livello assoluto, tra le migliori in Europa. Proprio oggi, tra l'altro, arriverà la decisione definitiva sul viaggio suo e di Molina per l'ultima di Messi con l'Argentina. Un invito ai due compagni di nazionale che a Trigoria non è piaciuto dall'inizio. I fari, pero, restano sempre puntati sulla stella più luminosa della squadra, colui che può spostare e decidere colla sua classe. La missione di Gasperini, dopo averlo riportato su numeri da calciatore vero, resta quella di restituirgli la fiducia nel fare gol.