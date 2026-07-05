Non sarà per sempre, ma un nuovo sì è in arrivo. Dybala e la Roma sono pronti a continuare insieme, portando avanti un rapporto ufficializzato il 20 luglio 2022 e che in settimana sarà rinnovato ulteriormente dopo il primo ciclo quadriennale. La trattativa, iniziata da Ryan Friedkin a metà maggio su impulso di Gasperini, ha subito un’accelerazione negli ultimi giorni, con contatti continui tra il ds D'Amico e l'agente dell’argentino Novel. I due - scrive Filippo Biafora su 'Il Tempo' - hanno trovato l'intesa economica sul contratto annuale (probabilmente con opzione) della Joya, che vedrà ridursi sensibilmente il proprio ingaggio. L'ultimo minimo dettaglio da sistemare - lo si sta facendo proprio in queste ore — è relativo ad un vecchio bonus pendente. Aggirato questo piccolo ostacolo a inizio settimana arriverà la firma sul contratto con il calciatore di Laguna Larga, di rientro in Italia. Per Celik l’intesa di massima con l'agente Ozdemir è già stata trovata da un paio di settimane. Anche qui è atteso il comunicato nelle prossime ore. Per Pellegrini servirà invece almeno un nuovo incontro dopo quello appena andato in scena. Il rapporto tra il diesse e il suo procuratore Pocetta è ottimo e i contatti sono più che frequenti: trapela fiducia per la stretta di mano.