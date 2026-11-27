Lorella Cuccarini romanista vera: non guarda il rigore di Malen, ma l'esultanza è scatenata

Parte oggi la corsa al biglietto per il derby in programma domenica 13 dicembre alle ore 12:30. In tutti e tre i settori destinati ai tifosi giallorossi (circa 17.500 i tagliandi a disposizione in Sud) - Curva Sud Centrale, Laterale e Distinti Sud Est - il prezzo del biglietto è di 49 euro. L'eventuale vendita libera (massimo quattro biglietti per transazione) scatterà alle ore 10 di venerdì 4 dicembre. In Tribuna Monte Mario Sud, spiega Gabriele Turchetti su Il Tempo, gli abbonati non potranno usufruire del diritto di prelazione.