Sono circa 17500 i biglietti a disposizione dei tifosi della Roma che, il 13 dicembre, giocherà in casa della Lazio
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Parte oggi la corsa al biglietto per il derby in programma domenica 13 dicembre alle ore 12:30. In tutti e tre i settori destinati ai tifosi giallorossi (circa 17.500 i tagliandi a disposizione in Sud) - Curva Sud Centrale, Laterale e Distinti Sud Est - il prezzo del biglietto è di 49 euro. L'eventuale vendita libera (massimo quattro biglietti per transazione) scatterà alle ore 10 di venerdì 4 dicembre. In Tribuna Monte Mario Sud, spiega Gabriele Turchetti su Il Tempo, gli abbonati non potranno usufruire del diritto di prelazione.
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