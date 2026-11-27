Quando arriva Ryan Friedkin succede sempre qualcosa. Ricordiamo quanto, la sua presenza - quasi dodici mesi fa - rendesse felice e soddisfatto il Gasp, la riteneva "fondamentale, vale più dei punti fatti dalla Roma in campionato", andava dicendo. Gian Piero non si fidava più dei dirigenti che aveva intorno in quel periodo lì e faceva riferimento solo al rampollo di casa Friedkin. Un anno dopo, siamo a Gasp deus ex machina, al colui che move il sole e l'altre stelle. Uno che costruisce; uno su cui continuare a costruire: il tecnico perfetto, risultati alla mano. E torniamo a Ryan, che deve dare risposte sul mercato, informare i dirigenti, da Galantic a D'Amico, le menti e le braccia di una Roma che si deve ancora completare ma che già è a buon punto, proprio grazie a Gasp. E poi? E poi c'è una questione in agenda, che non riguarda l'imminente ma il prossimo futuro: il contratto di Gasperini. Che come sappiamo scade a giugno del 2028, ricorda Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Gasp ha conquistato in poco tempo la stima dei suoi calciatori, ha saputo compattare il gruppo, insegnandogli principi che ora fanno della Roma una delle squadre più belle d'Italia e, come abbiamo visto in questi due mesi, d'Europa. È uno che insegue uno scudetto, dopo aver fatto il miracolo, portando l'Europa League in provincia. Gasp ha alzato l'asticella. E quest'anno c'è anche da onorare una Champions. Gasp aspetta l'arrivo di Ryan: ok, l'e sterno alto lo vuole, ok, forse, un terzino pure, e chissà, pure un centrocampista. Ma poi, se capita: mister, le va di rinnovare prima della fine della stagione?