Da Hermoso a Soulé, passando per Castro e Pisilli. Sono solo alcuni dei volti di una Roma che vola e impara dai propri errori. Il pareggio di Parigi, nonostante il vantaggio iniziale, ha infatti un sapore ben diverso rispetto alle gare buttate via contro Real Madrid e Manchester United e non solo perché in quei casi erano arrivate due sconfitte. Al Parco dei Principi i giallorossi hanno giocato alla pari dei bicampioni d'Europa. E mercoledì sera, quando in cattedra è salito un certo Matias Soulé, oggi diventato addirittura più imprescindibile di Dybala. Lo dimostrano i numeri di questo avvio di stagione, scrive Dario Marchetti su Tuttosport, con l'argentino capace di andare già in doppia cifra tra campionato e Champions. Ma Soulé va anche oltre i semplici numeri perché la partita la riempie di corse all'indietro per inseguire gli avversari e di tante altre giocate. Mati sta facendo il Dybala accendendo la luce di una squadra che continua a crescere.