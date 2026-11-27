Parigi, il punto più alto. Idealmente, come se la Roma avesse toccato mercoledì la cima della Torre Eiffel. Perché l'avversario, il Psg, era semplicemente la squadra più forte del mondo da due stagioni e mezza a questa parte. Mai la Roma di Gian Piero Gasperini aveva raggiunto una vetta simile. La felicità dell'allenatore dopo la partita si spiega così, scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. Se c'è una qualità che il tecnico non perderà mai, è quella di riuscire a valorizzare il parco giocatori al massimo. Ci sono almeno cinque esempi in tal senso. Su Hermoso ormai si fanno fatica a trovare parole appropriate. E poi c'è Soulé, di cui si è accorta anche l'Argentina. Da quelle parti hanno da scegliere in giro per il mondo. Lulli due giorni fa avrebbe dovuto giocare Cremonese-Avellino, invece s'è ritrovato a fare doppi passi al Parco dei Principi: serve altro? C'è poi Cristante: Roma lo conosceva già, ma così centrale, così puntale e così dominante non l'ha mai potuto apprezzare. Infine Malen. Più che i numeri, qui parla l'intuizione di aver visto in lui il centravanti ideale per il gioco della Roma. Ora non resta che continuare a seguire l'allenatore a gennaio. Chissà se la pensa così anche Ryan Friedkin, che dovrebbe sbarcare a breve a Roma.