La Roma è in una nuova dimensione. Lo ha confermato la prestazione di Parigi che ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi e i complimenti sinceri di Luis Enrique. Un ulteriore esame di maturità superato che dà ancora più consapevolezza alla squadra di Gasperini, una delle più serie candidate allo scudetto. Due gli emblemi principali che attestano la crescita della squadra. Il primo risponde al nome di Hermoso, rappresentante della generazione Millennial ovvero di quel gruppo di calciatori nati dopo gli anni '90 che stanno trovando una seconda giovinezza e di cui fanno parte anche Dybala, De Roon, Cristante o Mancini. Lo spagnolo incarna tutto ciò che Gasp vorrebbe da un calciatore: temperamento, corsa, forza fisica e fiuto del gol. Già quattro quelli messi a segno da Hermoso che un anno e mezzo fa era a un passo dalla cessione e che ora è pronto al rinnovo. A rappresentare la generazione Z ci pensa, invece, Soulé. L'argentino ha fatto brillare gli occhi del Parco dei Principi dopo essersi preso la scena con Real Madrid e Manchester United. Quattro gol e sei assist finora, ma soprattutto l'impressione di essere diventato un giocatore completo. Insieme a lui una generazione di under 23 che cresce di giorno in giorno: da Mora a Lulli passando per Pisilli, Ghilardi e Wesley. Senza dimenticare la "terra di mezzo" ovvero Malen, Svilar o Koné. Insomma, scrive Francesco Balzani su Leggo, tanti ingredienti per continuare a sognare e che già hanno portato a record incredibili: 48 gol in 16 partite e 10 gare di fila con almeno due reti segnate. Ma Gasperini non si accontenta e per questo chiede da settimane un incontro con la proprietà per preparare due colpi in vista del mercato invernale. In queste ore a Trigoria dovrebbe sbarcare Ryan Friedkin per un summit col tecnico e col ds D'Amico. L'obiettivo è prendere due esterni: un mancino basso e uno offensivo. Ma prima bisognerà capire il budget a disposizione e se sarà necessaria una cessione (Rensch in pole). Intanto Gasp prepara la sfida al Monza dell'ex Juric: Mora è pronto a tornare tra i titolari al fianco di Dybala, possibile turno di riposo proprio per Soulé.