I top in Europa. E non solo perché la Roma mercoledì sera ha pareggiato in casa dei più forti di tutti, quel Psg che viene da due trionfi consecutivi in Champions League, il che forse sarebbe già sufficiente di per sé per sorridere. No, c'è di più, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Ed è la grande produzione offensiva dei giallorossi, che ha in tre terminali la sua espressione più sincera: Donyell Malen su tutti, ma anche un Matias Soulé sempre più scintillante e un Rodrigo Mora che si sta lentamente affermando. Un tridente, quello di Gian Piero Gasperini, che tra reti segnate e assist prodotti ha messo insieme in questo avvio di stagione ben 38 partecipazioni attive al gol (26 reti e 12 assist). Un totale che fa sì che in Europa quello giallorosso sia in assoluto il terzo tridente più prolifico, dopo quello del Barcellona e quello del Bayern Monaco. È ovvio che la parte del leone la faccia Malen che con il rigore del pareggio contro il Psg è arrivato a 17 reti in 16 partite. Merito del calcio offensivo di Gasperini, di cui sta appunto beneficiando anche lo stesso Soulé. L'argentino non è mai stato così tanto decisivo, così tanto capace di spostare durante la partita. Neanche nella partenza della scorsa stagione. quando prima di essere fermato dalla pubalgia aveva comunque trovato il modo di rendersi importante. Ora l'attacco giallorosso aspetta proprio i gol di Dybala, lui che l'ultima gioia personale l'ha vissuta addirittura il 18 gennaio scorso, a Torino, oltre dieci mesi fa.