Mora è diventato imprescindibile. Anche oggi, ha messo la sua firma: il suo gol ha permesso alla Roma di respirare e di ammutolire il Tardini. Si tratta del suo quarto gol consecutivo e il quinto in questo campionato. La sensazione è che non abbia nessuna intenzione di fermarsi. Ecco le sue parole a Dazn.

Aveva mai visto una cosa del genere, quattro gol da parte di Malen? "Dal primo giorno sapevo che cosa Malen sarebbe stato in grado di fare e che cosa rappresentasse, sono molto contento per lui e se lo merita".

Un bel momento anche per lei: quattro gol nelle ultime quattro partite. Che cosa significa? "Sì, è un momento importante anche per me. Ma sono contento per la squadra e per i tre punti".

C'è il sogno scudetto? "Pensiamo partita dopo partita, stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così. Poi vedremo".