Greenwood resta obiettivo primario con un'offensiva che partirà nei primi giorni di luglio e che porterà la Roma a formulare un'offerta con l'obiettivo di abbassare di qualche milione le altre pretese del Marsiglia che nonostante le difficoltà economiche non vuole "svendere" l'attaccante inglese, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. La trattativa potrebbe chiudersi, nelle speranze dei giallorossi, attorno ai 45 milioni più bonus. L'arrivo dell'esterno britannico va di pari passo con il rinnovo di Dybala che si concretizzerà nei prossimi giorni dopo lunghe trattative. Ma non finisce qui: il tecnico infatti è stato chiaro da subito anche col nuovo ds D'Amico, che nel frattempo oltre alle uscite lavora anche ai colpi Champions da portare a casa, serve anche un altro esterno. Alle spalle di Malen, oltre alla Joya e a Pellegrini che prolungherà il contratto, servono due titolari. Per questo se tutto andrà bene per Greenwood i colpi in quella zona di campo non sono finiti. Così come quelli, più in generale, del parco attaccanti, visto che la speranza è quella d sostituire Dovbyk con un'altra punta di riserva.