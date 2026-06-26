L'interesse per Ruggeri è sempre lo stesso, esattamente come la voglia di poterlo portare a casa. Rispetto a prima, però, è cambiato qualcosa. In meglio, ovviamente, visto che l'Atletico Madrid ha di fatto preso Alejandro Grimaldo dal Bayer Leverkusen, con un'operazione che porterà nelle casse dei tedeschi circa 20 milioni di euro e, contemporaneamente, permetterà all'esterno sinistro spagnolo di poter tornare a giocare nella Liga, lui che era cresciuto tra Valencia e Barcellona, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. E in tutto questo cosa c'entra con la Roma? C'entra eccome, perché adesso arrivare a Matteo Ruggeri è un po' più facile di prima. L'esterno italiano dell'Atletico, infatti, aspettava anche di capire le prossime mosse del suo club per togliersi di dosso gli ultimi dubbi. Adesso sa con certezza che la prossima stagione, se dovesse restare ancora a Madrid, non partirà più titolare. Insomma, le 47 partite del suo primo anno spagnolo difficilmente saranno replicabili. Ed allora la tentazione di accettare la corte della Roma diventa ancora più forte di prima. Perché nella Capitale ritroverebbe il suo maestro, quel Gian Piero Gasperini che lo ha già allenato all'Atalanta per 4 stagioni (dal 2020 al 2025, con l'eccezione dell'anno vissuto in prestito alla Salernitana) e che, di fatto, lo ha lanciato nel grande calcio. Una situazione favorevole, che potrebbe anche convincerlo definitivamente a rifare le valigie ed a tornare in Italia.