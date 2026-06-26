Mercoledì D'Amico era a Milano. Accompagnato dall'agente Pietro Scala, il dirigente ha avuto diversi incontri. Tra questi, anche uno fortuito con degli emissari del Brighton, anche loro a Milano per provare l'affondo con l'Atalanta per il difensore Ahanor. Nel club inglese gioca O'Riley, vecchio pallino del ds e di Gasperini. Il danese, reduce da un'ultima stagione a dir poco anomala (preso in prestito secco dal Marsiglia per sostituire il partente Rabiot, a gennaio dopo 15 partite e un gol è tornato in Inghilterra) potrebbe diventare un obiettivo nel corso dell'estate, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. L'obiettivo della Roma è infatti chiaro: in previsione della Champions c'è la volontà di alzare il tasso di qualità della squadra. Due ali in attacco, un esterno e un centrocampista in mediana. E questo al netto della possibile/probabile partenza di Koné (e/o Soulé). Perché se le cessioni sono inevitabili in ottica FPF, l'ambizione di Gasperini non cambia. E i Friedkin sono intenzionati ad accontentarlo.