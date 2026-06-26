Oltre al solito Soulé che piace in Arabia Saudita, anche Koné rimane in uscita. Il francese ha un po' complicato i piani dei giallorossi rifiutando l'Atletico Madrid che avrebbe messo sul piatto 45 milioni. Sullo sfondo ci sono Arsenal e Chelsea. Attenzione, soprattutto, ai Blues e all'assist di Mourinho che sta spingendo per portare Enzo Fernandez a Madrid prima della fine del Mondiale, scrive Il Messaggero. In quel caso lui potrebbe diventare il sostituto, D'Amico rimane in attesa. L'obiettivo dei giallorossi è quello di non svendere i propri gioielli. Anche per questo è stata rifiutata un'offerta dalla Premier League per Svilar che è considerato uno degli incedibili così come Wesley. Koné potrebbe partire ma solamente al prezza che fa la Roma che nel frattempo ha già avvisato gli agenti del giocatore che a partire dal 1 luglio serviranno almeno 60 milioni e non può 45/50.