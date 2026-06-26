Quella delle cessioni è una vera e propria corsa contro il tempo che la Roma deve concludere entro il 30 giugno. Su Soulé sono piombati due club arabi (Al Hilal e Al Ahli) ma non è arrivata nessuna offerta monstre anche perché rispetto agli anni scorsi sono diminuite le spese faraoniche. La Roma chiede 40 milioni, ma si accontenterebbe anche di 35 di base fissa più eventuali bonus. C’è anche da convincere il calciatore che a 23 anni non vorrebbe finire in un campionato di basso livello, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Meglio la Bundesliga dove ci sono Borussia Dortmund e Stoccarda che però neanche ieri si sono presentate con offerte alle porte di Trigoria. Nel frattempo, è ai dettagli la cessione al Cagliari di Romano (battuta la concorrenza di Palermo e Bologna). Operazione da circa 7 milioni, il 15% finirà nella casse del Winterthur.