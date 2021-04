Zapata-Muriel spaventano la fragile difesa dei tre ex

Mancini, Cristante e Ibanez alla prova contro il miglior attacco del campionato

Di fronte avranno il miglior attacco del campionato a quota 72 gol. Ibanez è stato acquistato da Petrachi nella sessione invernale di mercato dello scorso anno per 8 milioni più 2 di bonus, cifra che oggi potrebbe essersi triplicata. Mancini, invece, recentemente ha vestito la fascia da capitano in occasione della partita contro il Bologna, sia perché Fonseca non ne può fare a meno che per il suo carattere da leader nello spogliatoio. Non solo, il suo stile di gioco lo ha fatto entrare di diritto tra preferiti del ct della Nazionale Roberto Mancini. Più indietro Cristante, soprattutto perché il ruolo di difensore centrale in cui sta giocando da quasi tutta la stagione non è il suo. Questa sera, però, non ci sarà spazio per le distrazioni.