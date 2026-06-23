In questa prima fase di calciomercato della Roma il ds Tony D'Amico è concentrato sul capitolo cessioni. Operazioni minori o anche affari pesanti come quello per Matias Soulé: l'argentino rimane in uscita ed è considerato il più sacrificabile tra i big per rientrare nel settlement agreement con l'Uefa. Come riporta Sky Sport, per l'esterno classe 2003 ci sono diverse proposte sul tavolo: dallo Stoccarda, dal Borussia Dortmund e anche da alcuni club arabi (destinazione già rifiutata da Soulé in passato prima di lasciare la Juventus). Il sogno di vestire molti anni la maglia della Roma sembra sul punto di svanire e l'argentino sta decidendo il suo futuro insieme al suo entourage mentre a Trigoria si attendono ancora offerte vicine alla valutazione di 40 milioni di euro.