Ieri è arrivata la nomina di Giovanni Malagò come nuovo presidente della FIGC ( con più del 68% dei voti) e ora si sta pensando al nome del prossimo ct. Ma - come riporta Sky Sport - l'idea del neo-eletto è quella di scegliere prima di tutto il Direttore Tecnico: tra i profili oltre a Paolo Maldini (sul quale non filtra ottimismo) resta anche quello di Claudio Ranieri, ex allenatore e senior advisor giallorosso, sempre molto apprezzato da Malagò. Nei prossimi giorni possono arrivare novità importanti e Sir Claudio potrebbe avere un ruolo di rilievo nella "nuova" Nazionale dopo la proposta rifiutata un anno fa.