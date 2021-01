Zaniolo pensa alla rete sbagliata, i social diventano una lavanderia

La sola rete che dovrebbe contare nel calcio è la rete della porta. E invece pare che ormai la rete che conta sia quella del mondo virtuale. Spuntano lui, lei, l’altra, la mamma di lui, la zia di lei. La lavanderia dei social che aggiorna il vecchio detto che i panni sporchi si lavano in famiglia. Il web è una lavatrice e un frullatore. Zaniolo ha chiuso i social? La storia della stalla e dei buoi, scrive Piero Mei su “Il Messaggero”. Chi si lamenta di essere considerata un oggetto, poi fa tutto per presentarsi come tale: un bell’oggetto, assai spesso. Parlate male di me, non più purché ne parliate, ma purché clicchiate.