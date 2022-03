Zaniolo ora si consola con l’Azzurro

A Nicolò serviva cambiare aria, staccare la spina dopo una settimana difficile

L’Italia ha regalato a Zaniolo di nuovo il sorriso scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Ne è la conferma la sua scomparsa dai social dopo il 3-0 contro la Lazio e la ricomparsa ieri con uno scatto Nazionale. Il problema non è stato non giocare contro la Lazio. Zaniolo non ha ricevuto spiegazioni né da Mourinho, tantomeno dai suoi collaboratori. Non che gli fossero dovute dopo aver giocato col freno a mano contro l’Udinese proprio per non rischiare il derby. Quello che ha faticato a capire è il perché non sia entrato nella ripresa. La Roma ha controllato senza problemi e metà tempo avrebbe avuto piacere a giocarlo. Anche memore della partita di andata quando lui e la mamma sono stati bersagliati dagli insulti. Delusione che si somma alla panchina di qualche settimana fa contro lo Spezia. Nicolò è ad un bivio e il derby c’entra poco. Vuole capire che ruolo ha nei programmi del club. Mira ad essere al centro del progetto come lo sono Pellegrini ed Abraham. Il rischio per la Roma di trovarsi in una situazione come quella di Vlahovic a Firenze è dietro l’angolo.