Zaniolo, ora anche il Covid: “Ma sto bene”

Zaniolo è risultato positivo al Covid così come tutta la sua famiglia che vive con lui, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. “Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa” ha detto il numero 22 giallorosso che resterà in quarantena fin quando non si negativizzerà.

Il resto della squadra non entrerà in un bolla perché non si è allenata con lui. Un anno da dimenticare sul fronte professionale per i due infortuni al crociato, ma anche dal lato della vita privata. C’è stato anche un litigio con i tifosi della Lazio per alcune stories su Instagram. Ad aprile è previsto il suo ritorno in campo e l’inizio di una nuova fase della sua vita.