Zaniolo, dopo più di 5 mesi lavora col pallone

Nicolò Zaniolo compie un ulteriore passo in avanti verso il ritorno in campo: ieri durante l’allenamento individuale ha calciato per la prima volta il pallone da quandoa settembre si è rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro. Come sottolinea Gianluca Lengua su ‘Il Messaggero’, il giocatore vorrebbe rientrare in campo già ad aprile, ma per il professor Fink – il medico che lo ha operato – la stima del rientro è di nove mesi e non sette come vorrebbe Nicolò. Che ha tanta voglia e ha leggermente aumentato l’intensità degli allenamenti: il suo obiettivo è rientrare in questa stagione, giocare la parte finale del campionato e strappare la convocazione del ct Mancini per l’Europeo questa estate.