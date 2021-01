Zaniolo, ballo di mamma Nicolò passa il Capodanno senza Sara e Madalina

La mamma è sempre la mamma e Nicolò Zaniolo sceglie lei per trascorrere Capodanno in serenità. Nella festa organizzata nel suo nuovo appartamento al Torrino, Nicolò ha invitato la madre Francesca, il padre Igor, la sorella Benedetta con il suo fidanzato, il tutor Ciccio Esposito con la moglie Micaela Murdolo e un amico di famiglia. Le foto del party – racconta Gianluca Lengua su ‘Il Messaggero’ – sono state pubblicate dagli stessi protagonisti sui social e i follower gli hanno rimproverato l’eccessiva felicità nonostante il periodo triste che la sua ex fidanzata Sara Scaperrotta sta vivendo. La ragazza è incinta e si troverà ad affrontare la gravidanza senza il supporto emotivo di Zaniolo, con cui si è recentemente lasciata.

Poi il racconto della zia di Sara in un’intervista di Gabriele Parpiglia rilasciata al sito giornalettismo.com: “È la seconda volta che aspetta un figlio da Zaniolo. La prima risale a sette mesi fa. Poi la coppia ha scelto di interrompere la gravidanza. Non erano pronti. Ma quel gesto li ha uniti ancora di più”. Poi la nuova gravidanza: “Lui vuole aspettare a dirlo alla famiglia e prende tempo – racconta la zia Sonia -. Appena i genitori lo scoprono corrono a Roma ed è il caos. Lei viene cacciata di casa in 24 ore e loro la abbandonano”. Il centrocampista, fanno sapere dal suo entourage, aveva già in programma di cambiare abitazione e non ha mai avuto intenzione di scappare o di non farsi carico delle responsabilità che derivano dall’essere padre.

“Tutto questo succedeva – continua Sonia – il 6 dicembre e il 9, tre giorni dopo, Madalina Ghenea entra nella vita di Zaniolo che nel mentre aspetta un figlio da mia nipote. Che intanto ha bloccato sul cellulare. Uno degli ultimi messaggi mandati a Sara è ‘Questa è responsabilità tua’. Per lui cosa significa responsabilità? Che provvederà a dare due soldi?”.