Da Aldair a Bruno Conti e Candela sono stati in tantissimi a pubblicare una foto con Francesco Totti nel giorno del suo compleanno. Zago, eroe dello scudetto del 2001, gli ha fatto gli auguri e ha raccontato a Il Messaggero un divertente aneddoto che lo lega alla leggenda giallorossa: "Quando sono arrivato a Roma, i primi giorni di ritiro condividevo la camera con Francesco. Nel cuore della notte ha iniziato ad urlare ‘dammi la palla, dammi la palla’. Io mi sono spaventato e il giorno dopo ho chiesto a Vito Scala se fosse normale e mi ha spiegato che Totti spesso e volentieri parla mentre dorme. È successo altre volte ma ormai ero preparato". Un pensiero fisso il calcio, anche durante il sonno.