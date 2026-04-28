Wesley, un esterno per due fasce. Da Dodò a Belghali: è caccia al vice

Se Gasperini era stato così insistente per il ritorno di Wesley un motivo c’è: con lui in campo la Roma cambia volto e si trasforma. E a Bologna è arrivata l'ennesima dimostrazione. A sorprendere sono i dati della Roma senza Wesley e quella con lui in campo. Ha saltato sette partite in campionato nelle quali sono arrivate tre sconfitte e un pareggio. Col brasiliano i giallorossi creano più occasioni (2.33 a partita, 0.86 quando non c'è) tirano di più (13.4 contro 11) e di conseguenza arrivano più gol (1.44 contro 1.29). Tra le doti, quindi, il tecnico ha scoperto anche la sua duttilità e non è scontato rivederlo lì anche il prossimo anno. Anche perché - spiega Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - tra i nomi indicati per rinforzare la fascia ci sono due esterni destri. Il sogno è Dodò che potrebbe lasciare la Fiorentina: i dialoghi per il rinnovo sono fermi e ad un anno dalla scadenza del contratto è un'occasione per diversi club. L'alternativa è Belghali del Verona che può giocare sia a destra che a sinistra. Per il secondo i contatti erano stati già avviati a gennaio ma il giocatore era impegnato in Coppa d'Africa e le parti si erano lasciate con la promessa di risentirsi in estate. Su di lui ci sono anche l'Inter e la Juventus. Fari puntati anche su Fortini e Carlos Augusto per l’altra fascia. Gasperini si aspetta rinforzi poiché oltre a Tsimikas e molto probabilmente Angelino, saluterà Celik.