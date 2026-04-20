Wesley e Dybala puntano al Bologna, ecco i due rinforzi per il rush finale

C'è un po' di Joya per Gasperini. Se da una parte le tensioni interne continuano a tenere banco dall'altra c'è la voglia di tenere viva la fiamma per il finale di stagione. E a dare una mano ci sarà anche Dybala. Quarantaquattro giorni fa l'intervento al menisco, oggi il rientro in gruppo e nel mirino c'è la sfida col Bologna di sabato. L'ultima presenza è sempre quella del 25 gennaio contro il Milan e il ritardo nel finire sotto i ferri ha complicato i piani dei giallorossi oltre a creare nuovi dissapori tra tecnico e staff medico. Tre in totale gli infortuni di quest'anno e su 44 partite stagionali ne ha giocate solamente 22, la metà esatta. Dybala ha voglia di lasciare il segno. Massara non ha chiuso le porte ad un suo possibile rinnovo prima della gara con l’Atalanta, la sensazione è che le strade si divideranno. a un sudamericano all'altro. Oltre al numero 21 a Bologna - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - tornerà anche Wesley che ieri si è goduto una giornata di relax a Ostia e ha rassicurato i tanti tifosi che lo hanno incontrato: «Sto bene». La Roma senza di lui sembra un'altra squadra, in stagione ha saltato sette partite e solamente in tre occasioni è arrivata la vittoria. Rensch ha abbandonato il campo sabato sera per un problema al flessore destro, oggi effettuerà nuovi controlli ma l'infortunio non sembra serio. In forse c'è anche Koné. Non ci saranno sicuramente Pellegrini e Dovbyk: il primo punta al derby mentre l'ucraino in questi giorni effettuerà un'altra ecografia per stabilire con certezza la data del rientro in gruppo. Nessun problema per Mancini ha chiesto il cambio con l'Atalanta causa crampi.