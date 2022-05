Vince Mourinho: Torino-Roma si gioca di venerdì

La Lega ha accolto la richiesta della Roma di anticipare la sfida di campionato contro i granata

Ha vinto la Roma. Ha vinto José Mourinho. Insieme l’hanno invocato, ora eccolo: l’anticipo. Per logica, per buonsenso, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Torino-Roma si gioca venerdì 20, ovvero a cinque giorni dalla finale di Tirana. Alcuni hanno protestato poi è stato approvato il tutto all’unanimità (giocare in anticipo, per molti, è uno svantaggio, in questo caso non per la Roma): l’eccezione è stata ritenuta doverosa, per tutelare l’unica squadra italiana finalista in una competizione europea, ovvero la Roma.