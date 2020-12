Villar, corso intensivo di romanismo. Ieri pranzo con Totti: “Una leggenda”

Da quando Francesco Totti ha lasciato la Roma, il suo obiettivo professionale è stato quello di scoprire giovani talenti da accompagnare verso il successo, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. La sua agenzia attualmente assiste decine di calciatori che militano in diversi campionati internazionali, ma per adesso nella sua scuderia ancora non c’è nessuno che giochi nella prima squadra della Roma.

Secondo recenti indiscrezioni Bruno Peres è in procinto di cambiare agente affidando tutto alla CT 10 Management, ma a suscitare curiosità è stato un pranzo avvenuto ieri tra l’ex attaccante e Gonzalo Villar. Un incontro organizzato dal giovane centrocampista giallorosso che ha avuto modo di conoscere Totti lo scorso febbraio e con cui ha scambiato qualche battuta e scattato un selfie. Nulla di più. “Sono senza parole aver potuto condividere un pranzo con te, leggenda“, ha scritto lo spagnolo in una storia su Instagram in cui ha postato la foto con l’ex capitano romanista.