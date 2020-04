Vice Dzeko, piace Hurtado del Boca

Mercato bloccato nei fatti ma non nelle idee. Perché alcune esigenze tecniche, sono chiare da tempo. E quella di cercare un vice Dzeko è una lacuna che la Roma si porta dietro da almeno un paio di stagioni, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Nell’intervista rilasciata ieri da Fonseca al quotidiano a A Bola, c’è la conferma indiretta che per l’attacco la via scelta dal club sarà quella di prendere un profilo giovane. n questi giorni di quarantena forzata, il tecnico ha potuto visionare diversi video. Nella posizione di ala/trequartista la sua preferenza è per Tete dello Shakhtar.

Come numero 9 invece sta studiando con interesse Hurtado. Il 20enne venezuelano (ma di origini colombiane) gioca nel Boca Juniors ma la scorsa estate era stato ad un passo dai due club genovesi che pur avendo trovato l’intesa con il Gimnasia La Plata (con tanto di comunicato ufficiale) non erano poi riusciti a portare il ragazzo in Italia. Hurtado è un diamante grezzo: buon colpo di testa, presenza costante sotto porta, molto veloce sia nello stretto ma soprattutto in campo aperto. È considerato nel suo ruolo uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano

Costo accessibile, ingaggio basso e potenziale inespresso. A meno che alchimie di mercato non permettano di arrivare, senza gravosi esborsi (ma con scambi), a identikit italiani, simili nell’anagrafica ma leggermente più costosi. Il riferimento è a Pinamonti.