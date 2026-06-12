Le strade della Roma e di Matias Soulé potrebbero separarsi, forse anche presto, magari proprio prima del 30 giugno, la fatidica data entro la quale la Roma deve (dovrebbe) piazzare circa 60 milioni di plusvalenze per ottemperare al settlement agreement firmato con Uefa nel 2022. Ieri mattina l’agente del giocatore, Martin Guastadisegno, fosse a Trigoria proprio per cercare di capire il futuro del suo assistito. E valutare eventuali offerte che allo stato attuale non sono ancora arrivate al club giallorosso. Soulé, infatti, piace in Inghilterra (in particolare all'Aston Villa, ma potrebbe interessare pure al Bournemouth) ma anche in Germania, al Borussia Dortmund, che si era già interessato a lui nei mesi scorsi. La Roma - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - da un'eventuale cessione di Matias vorrebbe incassare 40 milioni di euro (produrrebbe una plusvalenza di 25).

C'è però anche da considerare che Soulé ama la Premier e vorrebbe andare a giocare lì. Nei mesi scorsi, tra l’altro, ne ha parlato anche con più di qualcuno dentro Trigoria. Del resto Soulé sa bene che Gasperini sta cercando altro sulla trequarti, dove l’allenatore giallorosso ha chiesto due nuovi giocatori (uno a destra e uno a sinistra). Se alla fine dovesse arrivare Mason Greenwood per lui si configurerebbe una situazione diversa: l'attaccante dell’Olympique Marsiglia gioca proprio a destra, esattamente dove Soulé ama di più stare. Ma quella è anche una mattonella dove opera Paulo Dybala, che a breve dovrebbe firmare il suo rinnovo di contratto con la Roma. Insomma, gli spazi per mettersi in mostra sarebbero minori, con una concorrenza sempre più forte.