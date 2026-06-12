Sacrificare Soulé per chiudere l'accordo con l'Uefa, evitare le cessioni di Ndicka e Koné e dare l'assalto a Greenwood. Il piano della Roma sembra chiaro e include anche cessioni minori (imminente quella di Baldanzi al Genoa) che porteranno altre plusvalenze nelle casse giallorosse. L'argentino è l'unico top che Gasperini è disposto a cedere e dopo i primi sondaggi di fine stagione sono arrivati, nelle ultime ore, contatti concreti con l'entourage del calciatore. L'agente di Matias, Martin Guastadisegno, ieri mattina è stato infatti a Trigoria per discutere il futuro del trequartista apparso parecchio infastidito e disposto a partire visto che il prossimo anno rischierebbe di fare panchina. Ma le offerte? Per ora - scrive Francesco Balzani su 'Leggo' - non sono arrivate anche se il Borussia Dortmund sembra disposto a fare un passo avanti nei prossimi giorni. La richiesta della Roma è di 35-40 milioni, il che permetterebbe una plusvalenza di quasi 20 per Soulé che nelle due stagioni in giallorosso non è riuscito a centrare la doppia cifra alimentando legittimi dubbi e che si trova in Argentina in attesa di notizie dopo l'esclusione dal Mondiale. Sullo sfondo restano Aston Villa e Bournemouth. A Trigoria attendono. Nel frattempo è stato comunicato il piano per il ritiro estivo. Che inizierà il 13 luglio al centro sportivo Fulvio Bernardini. Molta preparazione atletica e alcuni test contro squadre locali prima di partire per il Galles. Dove il 31 luglio inizierà la seconda fase della preparazione giallorossa e dove si giocheranno almeno altre due amichevoli. La squadra di Gasperini alloggerà e si allenerà fino all'otto di agosto al Vale Resort di Hensol, dove si allena anche la nazionale di rugby. Poi, a Ferragosto, proprio l'amichevole a Dortmund contro il Borussia. Dove Soulé potrebbe giocare la sua prima partita da ex romanista.