Una spiaggia da campioni: Totti e De Rossi fedelissimi di Sabaudia

Non ha rinunciato ad una delle sue spiagge preferite nemmeno in questa estate così particolare. Francesco Totti era già stato a Sabaudia qualche settimana fa e ci è tornato dopo una breve vacanza in un ‘isola campana, come riporta Il Messaggero.

L’ex capitano della Roma si è ritagliato un po’ di giorni di relax, a Sabaudia, assieme alla moglie Ilary ed ai figli Christian, Chanel ed Isabel. Insomma per loro vacanze formato famiglia.

Stessa scelta anche per l’altro campione giallorosso Daniele De Rossi che, da qualche anno, sceglie la città pontina per le sue vacanze. In questi giorni su Instagram molti bagnanti hanno pubblicato foto che ne attestano la presenza ai piedi del promontorio del Circeo. Assieme a lui la moglie Sarah Felberbaum ed i figli Olivia e Noah. Anche per loro vacanze all’insegna del riposo, dei giochi e delle coccole.

Stessa spiaggia, stesso mare anche per Alessia Marcuzzi, altra frequentatrice abituale di questi lidi, per qualche giorno di totale relax assieme alla figlia Mia.